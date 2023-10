Tennis: Zhengzhou open, Paolini si ferma in semifinale L'azzurra superata dalla cinese Zheng

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si chiude in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nello "Zhengzhou Open" Wta 500. A metter la parola fine alle ambizioni dell'azzurra, ancora una volta (dopo l'altra semifinale da lei persa nel Wta di Palermo), la cinese Qinwen Zheng (n.24), vincitrice in due set col punteggio di 6-2 6-3. Dopo le due belle vittorie ottenute contro Caroline Garcia e Laura Siegemund, la toscana non è riuscita a ripetersi. Ora la Zheng affronterà la vincente della seconda semifinale tra la ceca Barbora Krejicikova (n.18) e la russa Daria Kasatkina (n.22). (ANSA).