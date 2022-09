Sport e Salute: a Napoli tappa del Road Show con Pantano e Oliva

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Una festa di sport, divertimento, inclusione, cooperazione e socialità all'insegna dei corretti stili di vita. Il track di Sport e Salute è arrivato in Campania e ha fatto tappa a Napoli nell'ambito del Road Show 2022, che sta portando da Nord a Sud, porta a porta, lo sport in 40 Comuni del Paese. In piazza del Plebiscito è stato allestito un Villaggio dello sport, visitato da centinaia di cittadini, tra famiglie, bambini e adulti, che hanno praticato sport all'aria aperta e sperimentato nuove discipline in un'area di oltre mille mq. Con loro c'erano Stefano Pantano e Patrizio Oliva, leggende della scherma e della boxe, che hanno giocato con i più giovani, tramandando loro i valori autentici che lo sport porta con sé. "Fare sport è importantissimo per tutti i benefici che comporta a livello psico-fisico - hanno detto Oliva e Pantano -. Abbiamo visto tante famiglie e bambini giocare e divertirsi nel villaggio. Trascorrendo del tempo con loro abbiamo raccontato alcune nostre esperienze e cercato di trasferire l'importanza dei valori dello sport, che deve essere una priorità per tutti noi". La tappa, che rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Settimana europea dello sport 2022 è stata anche un'occasione di incontro e dialogo con le associazioni e le società sportive, gli enti e gli organismi sportivi del territorio campano. (ANSA).