Snowboard: Red Bull Hammers with Homies ritorna in Italia

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Red Bull Hammers with Homies ritorna in Italia, a Madonna di Campiglio, fra le meravigliose montagne del Trentino. Domenica 9 aprile, crew provenienti da tutta Europa approderanno nello spettacolare Ursus Snowpark per contendersi la vittoria. "È con grande entusiasmo che saluto il "Red Bull Hammers with Homies che si terrà a Madonna di Campiglio dal 7 al 10 aprile prossimo. Siamo felici di ospitare questo evento che riunirà team di appassionati snowboarder provenienti da tutta Europa - commenta Roberto Failoni, assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Provincia autonoma di Trento - L'Ursus Snowpark sarà la location di questa emozionante competizione e siamo sicuri che questo evento internazionale sarà un'esperienza unica per tutti i partecipanti e gli spettatori presenti. Auguro a tutti una fantastica competizione e un felice soggiorno in Trentino". Red Bull Hammers with Homies mette in competizione crew di appassionati snowboarder grazie a un format che basa le proprie valutazioni su capacità radicate in ogni freestyler: creatività, stile e viva competizione, nel rispetto di quei valori dello snowboard delle origini ovvero puro divertimento e sana amicizia. La finale internazionale vedrà competere fra loro 16 team, invitati da tutta Europa, in un avvincente format: ogni team sarà composto da 3 snowboarder che affronteranno lo snowpark insieme con run a base di creatività, stile e gioco di squadra. Dopo la Jam Session di qualifica le migliori 8 crew verranno combinate in un pannello di KO-System e si affronteranno in un avvincente knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore di Red Bull Hammers with Homies 2023. "Red Bull Hammers with Homies è un evento di snowboard unico nel suo genere, che anzichè focalizzarsi sulle capacità individuali, pone l'attenzione sull'affiatamento e la creatività dei team che abbiamo invitato - aggiunge Marco Sampaoli, direttore evento Per le snowboard crew italiane c'è la qualifica nazionale ad Obereggen, sabato 11 Marzo: il team vincitore guadagnerà un invito per le finali internazionali di Madonna di Campiglio dove vivrà un'esperienza indimenticabile". (ANSA).