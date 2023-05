Serie A: Lazio-Cremonese 3-2

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La sfida con la Cremonese non metteva in palio nulla per la Lazio, visto che il posto in Champions League era già in cassaforte. Al tempo stesso, anche i lombardi, già retrocessi, non avevano nulla da chiedere al campionato. Non si è trattato però di una sfida anonima, in quando più di 60mila laziali hanno riempito l'Olimpico per celebrare i dieci anni dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma, il 26 maggio 2013. Non solo: per Stefan Radu era l'ultima partita in carriera, mentre per Milinkovic -Savic, molto probabilmente, l'ultima in casa con la maglia della Lazio. Ed è stato proprio l'asso serbo a consegnare a Sarri la vittoria per 3-2 con una doppietta (il suo secondo gol all'89'), dopo che i lombardi avevano recuperato da 2-0 a 2-2.Le altre reti sono state di Hysaj per la Lazio e di Galdames e Lazzari (autogol) per la Cremonese. (ANSA).