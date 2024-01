Sei squalificati in Serie A, tutti per una giornata Un turno di stop anche a due tecnici, Thiago Motta e Gilardino

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Sono sei i calciatori squalificati in Serie A, tutti per una giornata, dopo le partite del terzo turno del girone di ritorno. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha erogato questa sanzione allo juventino Milik, espulso nel corso della sfida con l'Empoli e a cinque giocatori che erano in diffida e che hanno ricevuto un altro 'giallo' nel corso dei rispettivi match. Si tratta di Buongiorno del Torino, Cataldi della Lazio, Mateus Henrique del Sassuolo, Ikoné della Fiorentina e Ramadani del Lecce. Squalificati per un turno anche il tecnico del Bologna Thiago Motta, espulso per le eccessive proteste durante l'incontro con il Milan, e Alberto Gilardino del Genoa che era anche lui in diffida ed è stato ammonito contro il Lecce. Fra le società La la Lazio è stata multata di 7.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco". (ANSA).

