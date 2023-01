Sci: Vlhova vince a Flachau, Shiffrin rinvia record vittorie

(ANSA) - FLACHAU (AUSTRIA), 10 GEN - La slovacca Petar Vlhova, 27 anni e 27/o successo in carriera, con il tempo di 1'51"95, ha vinto lo slalom speciale notturno di Flachau (Austria) e ha così impedito alla statunitese Mikaela Shiffrin, 2/a n 1'52"38, di raggiungere questa sera il record assoluto di 83 vittorie. Terza la tedesca Lena Duerr in 1'52"80. Miglior azzurra, come già una settimana fa a Zagabria, e la sola in classifica, è stata ancora una volta la bresciana Marta Rossetti, che ha chiuso 21/a in 1'57"96 dopo essere stata 29/a nella prima manche. Anche questo risultato conferma che c'è ancora moltissimo lavoro da fare per rimettere in piedi una squadra di slalom dignitosamente competitiva. La Coppa del mondo resta in Austria e passa in Tirolo, nella famosa Sant'Anton: sabato discesa e domenica SuperG. Torneranno in pista le ragazze-jet azzurre che stanno dominando la stagione. Sofia Goggia ha infatti il pettorale rosso di leader delle libera ed Elena Curtoni quello del SuperG, (ANSA).