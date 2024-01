Sci: slalom Kitzbuehel, in testa Jakobsen con Tommaso Sala 12/o Manche decisiva alle 13,30

Kitzbuehel (Austria),21 gen - A sorpresa con l'alto pettorale 20, lo sedese Kristoffer Jakobsen in 50.09 al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Kitzbuehel. Dietro di lui lo svizzero Daniel Yule in 50.14 e l'austriaco dominatore della stagione Manuel Feller in 50.32. Per l'Italia - sulla molto complicata e difficile pista Ganslern piena di dossi, cambi di ritmo e di direzione con un fondo duro e ghiacciato - il migliore e' Tommaso Sala, 12/o in 51.36 mentre un molto prudente Alex Vinatzer e' finito 21/o in 51.77. In classifica , al momento 28/o in 52.46, pure Simon Maurberger con il pettorale 52. Fuori invece, come del resto quasi la metà' dei primi 60 atleti al via, il trentino Stefano Gross e l'altoatesino Tobias Kastlunger . Manche decisiva alle 13,30. (ANSA).

