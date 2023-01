Sci: slalom Kitzbuehel, in testa Feller con Tommaso Sala 8/o

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 22 GEN - L'austriaco Manuel Feller, in 52"18, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino a Ktzbuehel (Austria). Dietro di lui il norvegese Lucas Braathen, in 52"49, e il tedesco Linus Strasser in 52"68. Per l'Italia - assente Giuliano Rizzoli per un ritorno del mal di schiena - il miglior azzurro ancora una volta è stato il sempre più solido e costante lombardo Tommaso Sala, 8/o in 53"19. Su questa pista lo scorso anno il lecchese fu 6/o, miglior risultato in carriera, poi bissato a Garmisch a inizio gennaio. Più indietro il trentino Stefano Gross in 54"10 e ancor più l'altoatesino Simon Maurbeger in 54"44. Fuori è invece finito Alex Vinatzer che si è impuntato con gli sci dopo un dosso. Si gareggia con il sole e temperature basse sulla famosa pista Ganslern, a fianco dell'arrivo della Streif. Con un fondo ben ghiacciato, e una tracciatura non complicata, le grandi difficoltà della pista sono nella conformazione del terreno con tante gobbe e dossi, alcuni in contropendenza, da fare al meglio per non perdere velocità, ma senza esagerare per non finire fuori. La seconda manche è in programma alle ore 13,30. (ANSA).