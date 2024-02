Sci: slalom Chamonix, prima manche a Noel ma Sala è settimo Timon Haugan 2/o, Manuel Feller 3/o. Seconda manche alle 12:30

(ANSA) - CHAMONIX-MONT-BLANC, 04 FEB - Il francese Clement Noel in 47.09 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Chamonix, il settimo dei 12 in programma in questa stagione. Secondo il norvegese Timon Haugan in 47.32 e terzo l'austriaco Manuel Feller in 47.49. Per l'Italia buona prova nonostante un errore di Tommaso Sala che - con il pettorale 8 - ha chiuso 7/o in 48.03, migliore degli azzurri. Poi - su un tracciato non semplice ed angolato - c'è Alex Vinatzer 20/o in 48.56 , con una prova non convincente perdendo molto nel tratto centrale. Più indietro, ma con un tempo che dovrebbe qualificarlo per la seconda manche, il trentino Stefano Gross in 48.74 . Il veterano ed oro a Vancouver 2010 Giuliano Razzoli, al rientro dopo i suoi ciclici problemi alla schiena, ha chiuso invece in 49.23 seguito da Tobias Kastlunger fuori tempo massimo in 49.25. Seconda decisiva manche alle 12,30. (ANSA).

FTM