Sci: Odermatt in testa gigante Bansko, azzurri modesti Migliore italiano e' il trentino Luca De Aliprandini 14/o

(ANSA) - BANSKO, 10 FEB - Lo svizzero Marco Odermatt -il dominatore della disciplina con cinque vittorie nelle cinque gare sinora disputate - e' al comando anche dopo la prima manche dello slalom gigante di Bansko con il tempo di 1.10.09. Dietro di lui il norvegese Alexander Sten Olsen in 1.10.44 e l'austriaco Manuel Feller in 1.10.56. Non particolarmente brillanti gli azzurri in una gara con un po' di vento in quota su una pista bella e tecnica con alcun grandi dossi ed un fondo duro e compatto soprattutto sul muro centrale. Il migliore e' il trentino Luca De Aliprandini 14/o in 1.11.94 seguito in 16/a posizione dal bergamasco Filippo Della Vite in 1.12.05. Poi un po' piu' indietro ma con distacchi consistenti ci sono Giovanni Borsotti in 1.12.23, Alex Vinatzer in 1.13.18 ed Hannes Zingerle in 1.13.34. Seconda manche alle ore 12,30. (ANSA).

