Sci: Odermatt è al comando del gigante in Val d'Isere

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 10 DIC - Lo svizzero Marco Odermatt, in 1'01"89, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante della Coppa del mondo di sci alpino in Val d'Isere (Francia), che si disputa lungo la ripida e molto impegnativa pista olimpica Face del Bellevarde. Alle sue spalle l'austriaco MAnuel Feller in 1'02"34 e il tedesco Alexander Schmid in 1'03"08. Il trentino Luca De Aliprandini, quarto lo scorso anno in questa gara, è finito fuori dopo una prova tutta all'attacco, ripetendo così quanto già successo nel primo gigante stagionale a Soelden. Miglior azzurro dopo i primi 30 atleti al via è Giovanni Borsotti, che ha chiuso con un dignitoso 1'04"70, ossia il 15/o posto. Si è gareggiato con visibilità non perfetta per i primi atleti al via, su un fondo ghiacciato, ma molto mosso e difficile dopo il lavori per rimuovere la neve caduta nelle ultime ore. Seconda manche alle ore 12,30. (ANSA).