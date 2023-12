Sci: Noel in testa nello slalom di Campiglio, 13/o Vinatzer Il francese precede Haugan e Meillard, male gli altri italiani

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO, 22 DIC - Il francese Clement Noel in 47.96 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio, il secondo della stagione di coppa del mondo. Dietro di lui il norvegese Timon Haugan e lo svizzero Loic Meillard ex aequo in 48.33. Italia invece deludente anche sulle nevi di casa con il migliore che è Alex Vinatzer ma solo 13/o in 48.87. L'azzurro, che nel 2020 fu terzo ottenendo il suo primo podio, è stato efficace sino ai due primi intermedi ma ha chiuso in netto ritardo. Dopo la prova dei primi 45 atleti al via, tempo ancor più alto - e qualificazione per la seconda manche a rischio - per il trentino Stefano Gross (49.90). Fuori tempo massimo invece il lombardo Tommaso Sala (50.24) ed il veterano emiliano Giuliano Razzoli (50.70), leggermente influenzato. Per la 70/a edizione della Tre3, nome rimasto da quando a Madonna di Campiglio si disputavano più gare, lo slalom sul Canalone Miramonti ha presentato un fondo perfetto soprattutto sulla diagonale e sul ripido muro centrale dopo il passaggio del punto chiamato Ginocchio, con una gara filante e veloce sul finale. Ne è venuta fuori una manche con distacchi minimi ed i primi quindici in classifica sono racchiusi in un distacco di 98 centesimi. Alle 20.45 ci sarà una manche decisiva molto combattuta. (ANSA).

