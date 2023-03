Sci: cdm; Odermatt vince gigante Kranjska, De Aliprandini 10/o

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 11 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt in 2.16.65 ha vinto il primo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora. Secondo il francese Alexis Pinturault in 2.16.88 e terzo il norvegese Henrik Henrik Henrik Kristoffersen in 2.17.02. Miglior azzurro - con una seconda manche perfetta come non gli accadeva da tempo - e' stato il trentino Luca de Aliprandini, decimo in 2.18.79. Per l'Italia ci sono poi il sempre regolare giovane lombardo Filippo Della Vite 14/o in 2.19.17, Hannes Zingerle 18/o in 2.19.71 con il pettorale 45 e Giovanni Borsotti 25/oin 2.20.51 Domani a Kranjska Gora ancora un gigante, il penultimo della stagione con Odematt che ha ormai quasi in tasca anche la coppa di gigante dopo aver già conquistato quella generale e quella di superG. (ANSA).