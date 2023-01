Pancalli, 'Sport sia base per costruzione di welfare attivo'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Lo sport deve diventare la base per la costruzione di un welfare attivo per il nostro futuro, che rischia di andare in grande difficoltà nel 2050". Parola del presidente del CIP, Luca Pancalli, alla prima edizione del Forum "Osservatorio Valore Sport" organizzata da The European House-Ambrosetti presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. "Per anni c'è stata una deresponsabilizzazione della politica nei confronti dello sport, e questo ha portato all'impietosa situazione attuale". Pancalli ha sempre sostenuto l'importanza di un ministero dello sport "come 'cabina di regia" per i diversi stakeholders del mondo sportivo. "Oggi come oggi c'è un tema politico di accessibilità, tante famiglie non riescono a far fare attività sportiva ai loro figli. Un Paese non si valuta solo dal PIL, ma anche dalla qualità della vita, e questo ci spiega bene l'importanza dello sport - continua Pancalli - L'aspettativa di vita delle persone disabili che praticano sport è dell'80 per cento superiore a chi non la pratica". (ANSA).