Rimonta da 0-2 e domani sfiderà Piacenza per il trofeo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Itas Trentino è la seconda finalista della Coppa Italia di pallavolo in corso a Roma. La squadra di Lorenzetti vince in rimonta dopo esser stata sotto di due set battendo Milano con il risultato di 33-35, 22-25, 25-19, 25-19 e 15-9 nel tiebreak. Domani alle 16 al Palazzo dello Sport la Itas sfiderà Piacenza per il titolo. (ANSA).