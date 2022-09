Nations League: Mancini convoca 29 azzurri, tre gli esordienti

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Riparte la corsa in Nations League, con l'Italia che insegue il primato del girone che vale l'accesso alla Final Four. Per le partite del 23 settembre a Milano con l'Inghilterra e del 26 in casa dell'Ungheria, il ct, Roberto Mancini, ha convocato 29 calciatori. Prima chiamata in Nazionale per i portieri di Lazio ed Empoli Ivan Provedel e Guglielmo Vicario, quest'ultimo già convocato a maggio in occasione dello stage riservato ai calciatori di interesse nazionale, e per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Torna a vestire la maglia azzurra anche Vincenzo Grifo, convocato per l'ultima volta per l'amichevole con San Marino del maggio 2021. Gli azzurri si raduneranno domenica 18 settembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. (ANSA).