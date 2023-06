Nations League: Bonucci, giocando come Europei trofeo possibile

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Giochiamo contro una grande squadra, ma mettendo in campo quanto visto all'Europeo possiamo portare a casa un trofeo giovane ma pur sempre importante". Così il capitano dell'Italia, Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Nations League con la Spagna. "Come gruppi stiamo bene - sottolinea il giocatore della Juventus -. In Sardegna ed è stato bello fra lavoro e divertimento, poi a Coverciano si sono uniti i ragazzi dell'Inter, dispiaciuti ma pronti a ripartire. Loro fanno parte di questo grande gruppo che ha voglia di tornare a far divertire l'Italia". (ANSA).