Motonautica: team Emirati vince gara 2 al Mondiale Xcat

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - L'equipaggio degli Emirati Arabi, involatosi sin dallo start di partenza, ha vinto a Fiumicino oggi la Gara 2 dello "Xcat World Championship 2023", la classe regina della motonautica. La prima tappa 2023 del circuito ha messo in acqua i migliori protagonisti della specialità. Alle spalle di "Fazza" di Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi, Team GB, ieri vincitore di Gara 1. Tanto pubblico e tifo per le barche italiane protagoniste nel bene e nel male della giornata. Grande sfortuna per il team tricolore di punta, Consulbrokers di Alfredo Amato e Luca Betti, ieri brillante terzo in Gara 1, che oggi, quando era in piena lotta per il terzo posto, si è dovuti fermare per un guasto ad un motore. A prendere il loro posto nella battaglia con i team più forti Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola alla guida di HPI Racing Team che hanno completato la loro brillante giornata, iniziata con il terzo tempo nelle prove per la Pole, confermandosi sul gradino più basso del podio. In virtù dei risultati delle due giornate di gara l'equipaggio inglese, composto da Scott Williams e Martin Campbell, guida la classifica dello Xcat World Championship 2023 dopo la prima tappa; al secondo posto gli svedesi di Swetcat e al terzo HPI di Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola. Lo Xcat World Championship 2023 si sposterà dal 5 al 7 maggio in Basilicata: appuntamento nelle acque della costiera ionica a Porto degli Argonauti. "Siamo particolarmente soddisfatti-ha dichiarato Alfredo Amato - presidente di Opta, promotore del Campionato Mondiale XCAT - per questa splendida tappa vissuta qui a Fiumicino. La presenza di tanto pubblico e la spettacolarità delle gare non possono che essere un grande spot e volano di diffusione per questa disciplina sportiva che regala momenti di emozioni davvero uniche. Crediamo che l'Italia meriti questo e nel prossimo weekend siamo felici di poter approdare in Basilicata dove l'attesa è tantissima. Stiamo lavorando affinchè sulle nostre coste l'Xcat possa tornare ogni anno. In tanti ce lo chiedono e le premesse perché ciò avvenga ci sono tutte". (ANSA).