Monza senza Di Gregorio anche contro Empoli Da risolvere il problema dei gol subiti in avvio

(ANSA) - MONZA, 18 GEN - L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha insistito sulla necessità di un differente approccio alla partita, durante la settimana che ha fatto seguito all'1-5 incassato con l'Inter, che già dopo 14' era sul 2-0. Il 36% delle 25 reti subite in campionato dalla sua squadra sono arrivate nel primo quarto d'ora. E in vista della sfida salvezza di Empoli, domenica alle 15, i brianzoli dovranno fare a meno del portiere Michele Di Gregorio, ancora alle prese con la forte contusione rimediata col Frosinone. Tra i pali, quindi, confermato Alessandro Sorrentino, alle spalle di una difesa che aspetta ancora i rientri di Armando Izzo (sino a pochi giorni fa alle prese con un problema al ginocchio, dopo l'intervento al piede per la rimozione di neuroma di Morton), e Andrea Carboni, che è reduce da una microfrattura al piede. Ballottaggio Pablo Marì-Roberto Gagliardini per il ruolo di centrale, con Luca Caldirola e Danilo D'Ambrosio ai lati. Palladino in Toscana dovrà fare a meno anche dell'ex pisano Samuele Birindelli, squalificato, e José Machin, in Coppa d'Africa con la Guinea equatoriale. In settimana ha accelerato in gruppo anche Daniel Maldini, sin qui unico acquisto del Monza, in panchina contro l'Inter e in attesa di un debutto che potrebbe arrivare proprio domenica. (ANSA).

