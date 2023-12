Mihajlović: maxischermo Regione Liguria si illumina per Sin Toti, 'Genova non ti dimentica. Un anno senza di te'

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Con un gigantesco primo piano di Siniša Mihajlović sorridente con la coppola e la scritta "Ciao Siniša" composta da migliaia di luci led il maxischermo sul palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova ha ricordato il primo anno dalla morte del calciatore e allenatore serbo, che fu protagonista in campo e fuori nella Sampdoria. "Genova non ti dimentica. Un anno senza Siniša", ha ribadito il presidente della Regione Liguria via fb. (ANSA).