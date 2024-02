Mezzaroma, Genova capitale europea sport è occasione di sviluppo 'In Liguria già investiti 36 milioni nell'impiantistica'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Genova come capitale europea dello sport è un'occasione per sviluppare il territorio. E' un ulteriore stimolo a fare meglio". Lo ha detto Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante la presentazione allo Stadio Olimpico di Genova 2024 come capitale Europea dello sport. "Con la Liguria, noi di Sport e Salute, abbiamo ormai un rapporto di collaborazione consolidato e che si sviluppa sempre di più. Già solo per l'impiantistica in Liguria, insieme a Regione e amministrazione comunale, abbiamo investito circa 36 milioni di euro", ha aggiunto. Poi ancora: "Posso anche annunciare che a luglio con la Fitp ospiteremo e organizzeremo un torneo di padel. Genova è un teatro naturale e urbanistico di assoluto livello, ha tutto e si può fare molto anche sul turismo sportivo. Siamo orgogliosi di poter collaborare con la Liguria". (ANSA).

