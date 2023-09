Malagò 'Jacobs in America? E' determinato, giusto appoggiarlo' N.1 Coni ottimista, 'MA continueremo a vigilare e a supportarlo'

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Io sono ottimista. Marcell mi sembra particolarmente determinato e noi continueremo a vigilare, ma anche a supportare come anche istituto di medicina e di scienza con una serie di servizi che possiamo dare a lui come agli altri atleti di vertice". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta la scelta di Jacobs di andare ad allenarsi in America con Rana Raider nell'anno che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Mi è venuto a trovare venerdì della scorsa settimana. C'era anche il presidente della Fidal Stefano Mei e gli abbiamo chiesto che idee avesse, ci ha detto di aver ponderato le varie proposte e ci raccontato la sua volontà di andare a Jacksonville - ha spiegato Malagò - Ha soppesato tutte le variabili possibili. Lo abbiamo visto talmente determinato che ci sembrava giusto sostenere questa sua scelta e condividere questa strada. Mi ha detto che verrà in Europa e non è escluso poi che venga in Italia con il gruppo per le prime date del calendario internazionale". Malagò si è poi soffermato su Paolo Camossi, ex coach di Jacobs. "Ho chiamato anche lui - rivela - e ho speso davanti a Marcell delle parole di grandissima gratitudine perché Paolo in questi nove anni è stato eccezionale. Poi cambiare fa parte dello sport, vediamo anche i casi più recenti con Gimbo Tamberi". (ANSA).