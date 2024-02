Lazio: Sarri,'avevamo testa pesante, l'abbiamo alleggerita' "Gara dura. Ero sicuro che i giocatori fossero con me"

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - Maurizio Sarri contento della sua Lazio dopo una settimana difficile. "Evidentemente avevamo la testa pesante - ha detto l'allenatore della Lazio dopo la vittoria col Cagliari - bisognava andare in campo con la testa più leggera. Ero sicuro che i giocatori fossero con me. Con la società avevano già chiarito tutto da mesi. Giocare con una squadra che lotta per la salvezza non era facile, soprattutto se si considera che hanno fatto undici punti in casa. Siamo stati dei coglioni quando hanno riaperto subito la gara". Il campionato? "Qualcosa la Champions ti toglie - ha detto Sarri - rispetto all'anno scorso ci manca sicuramente qualche punto. Nelle ultime sette gare abbiamo conquistato 16 punti con una media di 2.15 punti a gara. I tifosi oggi ci hanno seguito, poi se si arrabbiano con noi in qualche momento si possono anche capire. Quindi li ringraziamo". (ANSA).

