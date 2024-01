Lazio: Luis Alberto e Immobile verso il rientro in Supercoppa Chance per il n.10 e il capitano di ridurre i tempi di recupero

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - C'è una speranza, in casa Lazio: che i due giocatori più rappresentativi della squadra, Luis Alberto e Immobile (infortunatisi a Empoli prima di Natale, il 22 dicembre) riescano a tornare in campo per la sfida di Supercoppa italiana contro l'Inter, il 19 gennaio a Riad. Il capitano, fermo per un trauma distrattivo al semitendinoso della coscia destra, ieri è tornato a correre sul campo di Formello. Non riuscirà a recuperare per la trasferta di Udine né per il derby in Coppa Italia con la Roma, ma le possibilità di accorciare i tempi di recupero iniziali (3-4 settimane) si sono alzate parecchio. Per quanto riguarda lo spagnolo, la sua lesione (all'inguine, un mese pieno di recupero) era più grave di quella di Immobile, ma anche lui ieri si è allenato col pallone e potrebbe esserci con l'Inter. Fino ad allora, i posti dei due senatori saranno ricoperti rispettivamente da Castellanos e Kamada, non convocato per la Coppa d'Asia e in cerca di riscatto. (ANSA).

