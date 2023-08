Lazio: è ufficiale Luca Pellegrini, torna in prestito Obbligo di riscatto fissato a 4 milioni pagabili in 3 esercizi

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Con un video su Twitter e la scritta "Welcome back Luca", la Lazio ufficializza il ritorno di Pellegrini dalla Juventus dopo già il prestito di sei mesi a gennaio. Ed è proprio il club bianconero in un comunicato a rendere note le cifre dell'operazione a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025. L'accordo prevede inoltre l'obbligo da parte della Lazio di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024 e della stagione 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva è pari a 4 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. (ANSA).