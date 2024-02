La Salernitana verso Udine, da stasera squadra in ritiro Liverani recupera Fazio. In dubbio Pirola e Boateng, out Gyomber

(ANSA) - SALERNO, 29 FEB - La Salernitana continua a lavorare in vista della sfida di sabato contro l'Udinese. La squadra campana ha anticipato di 24 ore il ritiro pre gara: da stasera la squadra si ritroverà in un albergo cittadino, poi domani ci sarà la rifinitura e la partenza per il Friuli. Liverani recupera Fazio che dovrebbe partire titolare accanto a Manolas, in una difesa a quattro. Possibile anche l'impiego di Simy in attacco con uno tra Weissman e Dia. In dubbio Pirola e Boateng, out Pierozzi e Gyomber. (ANSA).

Y1W-PTR