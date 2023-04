La Pirelli corre nel cyclette design, ecco modello ispirato a F1

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Pirelli e Ciclotte lanciano la cyclette di design ispirata al motorsport. Il primo modello nato dalla collaborazione fra le due aziende è stato presentato durante la Milano Design Week. La versione realizzata da Multi Designinaugura la collaborazione fra le due aziende italiane ed è caratterizzata da elementi derivati dal mondo del motorsport. Creata dal designer Luca Schieppati, la Ciclotte Bike si differenzia dalle tradizionali cyclette per diversi elementi, a partire dalla forma data dalla mono-ruota. Questa cyclette è concepita per riprodurre fedelmente la pedalata su strada grazie a una trasmissione con moltiplicatore di giri, a un sistema di resistenza elettromagnetico, a un telaio capace di flettersi lateralmente per accompagnare la spinta sui pedali e a una distanza fra questi ridotta come su una bici da corsa. Un'ulteriore caratteristica è la possibilità di rimanere sempre connessi a qualsiasi dispositivo Bluetooth, per un'esperienza di allenamento immersiva grazie a simulazioni di veri percorsi su strada, programmi di training, partecipazione a lezioni di spinning e sfide multi-utente. La Ciclotte Bike nasce da uno studio attento dell'ergonomia e utilizza materiali di pregio (fra cui carbonio e acciaio). Pensata per uno stile di vita contemporaneo in cui esercizio fisico, lavoro e benessere condividono lo stesso spazio, ha dimensioni ridotte che consentono di posizionarla all'interno di ambienti diversi e di usarla sia per il fitness sia come complemento d'arredo. L'edizione Pirelli della Ciclotte Bike si distingue per la grafica che richiama il layout dei pneumatici utilizzati nella massima competizione automobilistica di cui Pirelli è fornitore unico. Cinque le colorazioni disponibili, le stesse dei weekend di gara: le bianche "hard", le gialle "intermedie", le rosse "soft", le verdi e blu "rain". Per la prima volta, inoltre, Ciclotte avrà impugnature in gomma per aumentare l'aderenza delle mani durante gli allenamenti più intensi. Le nuove bike sono esposte nelle versioni gialla e rossa giovedì 20 aprile durante due eventi del Fuorisalone - Milano Design Week all'Excelsior Hotel Gallia e nella boutique Illulian. (ANSA).