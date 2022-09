La Lega B scende in campo con #ForzaMarche

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Parte la campagna della Lega Serie B di responsabilità sociale #ForzaMarche, dedicata ai territori e alle popolazioni marchigiane colpite dalla violenta alluvione di metà settembre. La Serie B scende in campo per dare il via, con la settima e l'ottava giornata di campionato, a una serie di attività per sensibilizzare tifosi e appassionati, in Italia e all'estero, affinché ognuno possa collaborare, offrendo prospettive e ripartenza a chi ha perso casa, familiari, amici o attività commerciali. La Lega B, per l'occasione, trasformerà gli stadi del "Campionato degli italiani", come già avvenuto in passato, in luoghi dove poter valorizzare al meglio l'iniziativa e ottenere il miglior risultato possibile. Attraverso led bordocampo evocativi, messaggi speaker nel pre-gara e durante l'intervallo e con contenuti sui social media e sui siti web, si intende dare massima visibilità per aiutare chi è stato coinvolto nel disastro. Un ulteriore momento di solidarietà e unione fra le parti, per tendere la mano verso i territori e la gente della Serie B, come evidenziato dal presidente della Lega, Mauro Balata: "Le Marche hanno bisogno del nostro aiuto, in ogni sua forma. Come Lega, ci siamo adoperati immediatamente per predisporre tutte le attività necessarie affinché si possa offrire un contributo significativo e ridare speranza e orizzonti al popolo marchigiano. Ci tengo a ringraziare la Regione Marche, l'Anci Marche, l'Ascoli, le associate e tutti coloro che vorranno sostenere la campagna, perché sostenere chi è debole e soffre fa parte dei nostri doveri di cittadini". Il progetto proseguirà con l'apertura del c/c dedicato da parte della Regione Marche, in collaborazione con Anci Marche, per dare il via alla raccolta fondi a favore della quale la Lega Serie B procederà con una donazione propria, invitando i club e i suoi tifosi ad aderire. (ANSA).