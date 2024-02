La Coppa Davis in tour, prima tappa al Tc Parioli Da Pietrangeli a Volandri, domani evento nel circolo romano

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Un'attesa lunga quasi cinquant'anni, ma l'insalatiera più famosa del mondo, quella di Coppa Davis, è tornata in Italia. E se ieri è stata portata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla nazionale azzurra che ha vinto a Malaga lo scorso 26 novembre, da oggi è invece esposta a Roma al Tc Parioli, tempio del tennis italiano, che la federazione ha scelto quale primo circolo del tour del trofeo. Per questo domani alle 18 è in programma una grande festa: ci saranno gli eroi del passato e del presente. Da Nicola Pietrangeli, capitano della Davis vinta nel '76, a Filippo Volandri, il capitano di oggi. Tantissimi gli ospiti per ripercorrere la storia della Coppa Davis attraverso i racconti e gli aneddoti di chi l'ha vissuta e per brindare poi insieme al trofeo. Tra questi, diversi ex giocatori di Davis quali Gianluca Pozzi, Massimo Di Domenico ed Ezio Di Matteo (detto "Pancho") e tanti altri. Non mancheranno, poi, figure istituzionali quali il consigliere federale Giulia Soresina, e il presidente del comitato regionale Fitp Lazio, nonché vice presidente di Tennis Europe, Giorgio Di Palermo. (ANSA).

YBM-GRN