L'Integrity Tour a Formello fa visita alla Lazio Incontrate la prima squadra e la formazione Primavera

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - L'Integrity Tour 2023/2024 - promosso da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per contrastare il fenomeno del match fixing, combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni - oggi ha fatto tappa a Formello, in casa Lazio, incontrando prima squadra e formazione Primavera. Nel corso del workshop - illustra una nota -l'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme, illustrandone i rischi e le conseguenze e delineando il profilo dei cosiddetti "fixers", criminali che cercano di coinvolgere con ogni mezzo possibile i calciatori in truffe sportive, mettendo in pericolo la loro carriera e la credibilità stessa del sistema calcio. Presilla ha poi approfondito con particolare attenzione le problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori. (ANSA).

