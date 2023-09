Golf: russa Guseva vince negli Usa, l'azzurra Liti è 2/a La 20enne di Mosca fa festa sull'Epson Tour: "Un sogno"

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La golfista russa Nataliya Guseva ha vinto, negli Stati Uniti, il Black Desert Resort Championship, torneo dell'Epson Tour. Prima vittoria in carriera da professionista e sul secondo circuito americano femminile per la proette di Mosca che, all'età di 20 anni, 5 mesi e 30 giorni si è imposta a Miami, in Florida, al Soldier Hollow Golf Club (Silver Course, par 72). Dove, con un ultimo giro bogey free chiuso in 65 (-7) su un totale di 198 (66 67 65, -18) ha superato, tra le altre, l'azzurra Roberta Liti, 2/a con 200 (-16) insieme ad altre tre concorrenti. L'exploit ha fruttato alla russa Guseva 56.250 dollari, il primo premio più alto del 2023 sul circuito, a fronte di un montepremi complessivo di 375.000. "Sono entusiasta, mi sembra di sognare. Vincere significa molto, la prima chiamata l'ho riservata a mia madre e le ho detto: 'in questo momento non posso piangere, ci sono troppe telecamere vicino a me'. Ma alla fine è successo lo stesso", la gioia della Guseva, diventata professionista da pochi mesi. Ancora una buona prova per la toscana Roberta Liti che ha sfiorato nuovamente il successo e, nell'ultimo giro, con un 67 (-5), ha realizzato due eagle e tre birdie, con due bogey. Ora al 6/o posto della "Race for the card", l'ordine di merito dell'Epson Tour, se dovesse chiudere la stagione tra le migliori dieci, la proette italiana conquisterebbe una 'carta' piena per giocare, nel 2024, sul LPGA Tour al fianco delle migliori al mondo. (ANSA).