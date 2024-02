Giudice sportivo, una giornata di stop a Gila Il difensore spagnolo era staro espulso ieri per doppio 'giallo'

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - C'è una decisione del giudice sportivo dopo la sfida di ieri tra Torino e Lazio, recupero della 21/a giornata. E' stato squalificato per una giornata il difensore del club biancoceleste Mario Gila, che è stato espulso per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il centrale spagnolo non sarà quindi a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida del 'Monday Night' al Franchi contro la Fiorentina. (ANSA).

