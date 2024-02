Giudice serie A, ds Lazio Fabiani inibito fino al 20/3 Sanzione inflitta per aver contestato l'operato arbitrale

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inibito fino al 20 marzo prossimo il ds della Lazio, Mariano Fabiani, "per avere, al termine del primo tempo (di Lazio-Bologna, ndr), entrando sul terreno di gioco, contestato l'operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il direttore di gara all'altezza della spalla". Ha subito una squalifica per due giornate di gara il dirigente della Fiorentina Simone Ottaviani, che era stato espulso, "per avere discusso in modo acceso con il presidente della squadra avversaria negli spogliatoi, reiterando tale comportamento nonostante l'invito del direttore di gara a moderare i toni, per avere inoltre rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei collaboratori della Procura federale". Un turno di stop è stato inflitto invece al dirigente laziale Alberto Bianchi, espulso "per avere, al termine nella zona antistante gli spogliatoi, contestato con veemenza l'operato arbitrale". Una squalifica per una giornata è stata decisa anche nei confronti di Massimo Neri e Stefano Romano del Frosinone, il primo per avere criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e il secondo per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nel tunnel degli spogliatoi. (ANSA).

