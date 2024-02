Empoli-Fiorentina 1-1 Viola avanti con Beltran, nella ripresa Niang su rigore pareggia

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Finisce in parità, 1-1, il derby tra Empoli e Fiorentina con la formazione di Nicola che conquista un altro punticino nella sua corsa salvezza mentre i viola non riescono ad allungare sulla Lazio oggi sconfitta in casa mentre i padroni di casa conquistano il quinto risultato utile consecutivo dall'arrivo di Nicola in panchina. La Fiorentina va in vantaggio dopo 29 minuti con Beltran, poi nel secondo tempo, al 12' l'Empoli pareggia i conti grazie al rigore realizzato da Niang. (ANSA).

MS