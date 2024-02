E. League: De Rossi, squadre forti fanno la loro partita ovunque 'Sul loro gol errore mio, non c'è tempo di prepararsi su tutto'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Le squadre forti fanno la loro partita ovunque. Sapevamo che era difficile, l'abbiamo letta bene. Chiedo sempre grande aggressività ai miei giocatori, ma qui c'era bisogno di tanta gamba e tanta corsa. Anche oggi i ragazzi hanno fatto la prestazione, sapendo che ci sono dei momenti in cui si soffre". E' un Daniele De Rossi che, dai microfoni di Sky Sport, non nasconde la propria soddisfazione per il pareggio della Roma a Rotterdam. Poi il tecnico fa una sorta di autocritica. "Sul loro gol l'errore di base è mio - dice -, non c'è tempo per preparare tutto quello che vorremmo. Dobbiamo lavorare di più su questo fondamentale, bisogna prendere meglio lo spazio della porta prima che parta il cross. Prima di dividerci gli uomini, dobbiamo dividerci bene lo spazio". "E' importante che in mezzo al campo ci sia un uomo che sappia impostare - continua De Rossi -, non è importante chi sia. Sul nostro gol la differenza la fa il momento in cui Paredes ha effettuato il passaggio". Un elogio all'autore del gol: "Lukaku è uno degli attaccanti più forti del mondo, la prestazione l'ha fatta. E' un giocatore che poi il gol lo fa, deve riuscirci anche quando ha l'uomo addosso. Sono contento della sua prestazione, così come di quella degli altri". (ANSA).

