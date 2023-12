Davis: Pietrangeli, 'Con Berrettini Italia squadra da battere' L'ex campione: 'Italia partirà favorita, non ce n'è per nessuno'

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "L'Italia in Coppa Davis? Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà come quella da battere". Così l'ex campione di tennis, Nicola Pietrangeli, a margine del terzo convegno ('Medicina e Scienza dello Sport') di "Orizzonti della Medicina", tenutosi a UniCamillus. "La coppa Davis è diversa da tutti gli altri tornei. Il tennis è uno sport individuale, e la Davis piace ai tennisti perché c'è caciara, spirito di squadra. Giochi non solo per te, per i tuoi compagni, ma per la maglia azzurra e il tuo Paese". (ANSA).