Coppa Italia: Roma; Llorente 'Siamo pochi, ma non ci pensiamo' Lo spagnolo, 'con la Lazio ai quarti? Prima c'è la Cremonese...'

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Siamo pochi ma dobbiamo lavorare con questo gruppo e non pensarci, se poi arriva un difensore bene se non arriva pazienza". Così Diego Llorente, difensore centrale della Roma, a Sport Mediaset sull'emergenza in difesa alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Cremonese. Una competizione che "entusiasma la squadra" ha sottolineato lo spagnolo. "'L'abbiamo preparata molto bene, c'è massimo rispetto per la Cremonese", ha aggiunto Llorente che poi dice di non pensare già all'eventuale derby con la Lazio ai quarti. "Prima dobbiamo vincere domani, poi se ne parlerà". Infine una battuta su Mourinho: "E' un allenatore perfetto. E' molto importante per me, mi ha portato qui, è l'allenatore perfetto per la squadra e per i tifosi, sarei felice se rimanesse. Giorno per giorno io guardo la qualità dell'allenatore ma il tifoso guarda alla qualità della persona e lui si connette con i tifosi in maniera speciale". (ANSA).

