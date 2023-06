Ciclismo: Ganna vince i tricolori nella cronometro A Sarche conferma titolo del 2022 correndo a una media di 47 kmh

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - E' anche quest'anno Filippo Ganna il re italiano della cronometro. L'azzurro ha bissato il successo del 2022 nella prima giornata dei campionati italiani a Sarche, in Trentino. Sul tracciato di 25,7 chilometri, Ganna ha chiuso in 32 minuti e 48 secondi, unico tra gli atleti al via a superare - nonostante i quasi 400 metri di dislivello - una velocità media di 47 chilometri orari. Al secondo posto, con 24 secondi di distacco, è arrivato Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step), già secondo nel 2022; al terzo Matteo Sobrero (Jayco-Alula) a 30 secondi. (ANSA).