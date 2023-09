Chiavi di Tavullia in titanio a Valentino Rossi, leggenda MotoGp Riconoscimento città a concittadino che la promuove nel mondo

(ANSA) - ANCONA, 04 SET - Le chiavi di Tavullia, realizzate in titanio, un materiale pregiato utilizzato anche per componenti di moto, verranno consegnate a Valentino Rossi, concittadino e residente più illustre del Comune in provincia di Pesaro Urbino, con i suo nove titoli mondiali di motociclismo in quattro classi differenti. TavulliaVale in programma nel pomeriggio del 7 settembre, dalle 17, sarà un evento di portata internazionale, con la presenza dei piloti del team VR46 racing di cui è patron Valentino Rossi, e verrà trasmesso in diretta da Sky con Guido Meda, Vera Spadini e Mauro Sanchini. Dopo un intrattenimento musicale con dj nel pomeriggio, dalle 19 la consegna delle chiavi a Valentino. Annunciata la presenza, tra gli altri, anche del ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò, di Jorge Viegas (presidente della Fim, Federazione internazionale di motociclismo). Oltre 7mila gli spettatori attesi (è il numero massimo previsto per la sicurezza in rapporto agli spazi). A promuovere l'iniziativa il Comune, guidato dalla sindaca Francesca Paolucci, con il supporto della Regione Marche. "Valentino Rossi - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli - è un orgoglio per tutta la comunità marchigiana. Per la Regione è un evento globale dedicato a una leggenda dello sport che per tantissimi anni ha vinto sulle piste ma che è anche un personaggio travolgente, con una leadership indiscussa nel settore. Speriamo di essere all'altezza dei suoi successi". Alla presentazione anche l'assessora allo Sport Chiara Biondi e l'assessore comunale Patrizio Federici. "Valentino è il più illustre concittadino, ma anche cittadino del mondo, - ha ricordato la sindaca - che promuove ovunque i valori del nostro territorio. Sarebbe stata riduttiva la cittadinanza onoraria considerato che risiede a Tavullia e che, anche dopo il ritiro dalle corse, ha deciso di rimanere qui e in ogni occasione ribadisce da dove viene"; "le chiavi della città nel Medioevo venivano consegnate al conquistatore o a chi aveva in mano le sorti della città. Per Tavullia le sorti erano già decise, con i nove titoli mondiali di Valentino che ha fatto conoscere la città in tutto il mondo". (ANSA).