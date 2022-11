Champions:Spalletti,complimenti Klopp? Da su aspettano tonfo

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - "Ho letto che Klopp ha detto che non pensano a batterci 4-0. I complimenti eccessivi a volte servono per metterti lassù per ascoltare poi il tuo tonfo. Klopp ha giocato due finali di Champions League, è il più bravo di tutti e poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che 'cca nisciuno è fesso'". Lo ha detto con ironia il tecnico del Napoli Luciano Spalletti partendo dalle parole di Klopp alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champion's League. "All'inizio della stagione - dice Spalletti - sarebbe stato difficile per noi pensare di arrivare qui essendo davanti ai numero uno del mondo. Ma questo significa che dal lavoro puoi trovare soluzioni nel calcio. Non so se assomigliamo al Liverpool, sicuramente vorremmo farlo". (ANSA).