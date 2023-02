Champions: Modric, il rinnovo con il Real voglio meritarmelo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Del mio rinnovo non ho parlato con il club, così come l'anno scorso di questi tempi. Sono tranquillo, ma questa domanda mi annoia perché devo ripetere sempre le stesse cose, ovvero che a Madrid sto bene e che voglio continuare nel Real. Ne devo parlare con il club, perché il rinnovo devo meritarmelo, non voglio che me lo regalino". Così Luka Modric, in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Real Madrid, risponde a una domanda, l'ennesima che gli è stata fatta in questi ultimi tempi, sul suo rinnovo con la squadra campione d'Europa e del mondo, con cui ha un contratto in scadenza a giugno. "Non mi hanno mai regalato nulla - dice ancora Modric -, ma voglio continuare qui perché me lo merito, e non per la mia storia o per ciò che ho vinto in passato. E nulla potrà cambiare il mio rapporto con il Madrid, niente potrà romperlo, è il club della mia vita". "Cercherò in ogni modo di dare il massimo - conclude il croato Pallone d'Oro 2018 - e di meritare di rimanere qui, di più non posso fare. Comunque, come l'anno scorso, non c'è alcuna fretta". (ANSA).