Champions:Immobile, 'Per risultato storico serve determinazione' 'Niente strascichi dopo il Milan, uniti per battere il Bayern'

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "L'umore nello spogliatoio prima del Bayern? Siamo stati arrabbiati dopo il Milan, ma non dobbiamo portarci dietro degli strascichi di nervosismo. Domani sarà una partita difficile e questi pensieri ci potrebbero portare solo dei problemi. Di sicuro, venerdì scorso non meritavamo di perdere". Parola di Ciro Immobile, capitano della Lazio, in conferenza stampa prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro i bavaresi. "Sarà partita carica di responsabilità. Se si vuole realizzare qualcosa di importante, di storico, le cose semplici non esistono - aggiunge il centravanti, che all'andata fu decisivo dal dischetto - Dobbiamo avere la stessa determinazione e lo spirito di squadra avuti all'Olimpico, magari mettendoci pure qualcosa in più. Voglio una squadra unita, che giochi l'uno per l'altro: solo così si batte il Bayern".". (ANSA).

YRG-MS