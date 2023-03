Cdm: cancellata per maltempo la libera 1 ad Aspen

(ANSA) - ASPEN, 03 MAR - La prima delle due discese di coppa del mondo di Aspen, la più esclusiva località montana degli Usa, è stata cancellata dopo la discesa di ben 24 atleti a causa di condizioni meteo e di pista non regolari. Era al comando a sorpresa (1.31.24) il norvegese Adrian Sejersted, partito con il pettorale 1, davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Atleti di punta come il norvegese Aleksander Kilde - che punta alla coppa di disciplina - ed il campione del mondo Marco Odermatt hanno preso distacchi abissali senza commettere errori a causa di una situazione parecchio anomala ed al limite della regolarità per il meteo progressivamente peggiorato, con neve, vento e anche nebbia. Anche gli azzurri hanno sofferto questa situazione, mentre vari atleti che hanno fatto presente alla giuria la situazione insostenibile. Christof Innerhofer, pettorale 24, dopo un piccolo errore ha praticamente abbandonato la gara con conseguente interruzione e cancellazione della prova. Domani ancora una discesa, la penultima della stagione, sperando che le. Cose vadano meglio, anche se il tracciato, pur ben innevato, è breve e per nulla spettacolare, anzi quasi noioso, per un lunghissimo tratto iniziale di scivolamento. (ANSA).