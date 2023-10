Calcio: Zaccagni non recupera, l'azzurro lascia Coverciano Giocatore era rimasto al Centro federale, ma salta anche Londra

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Mattia Zaccagni non recupera e torna a casa. Il giocatore della Lazio, che non aveva seguito la Nazionale a Bari per la gara di questa sera contro Malta ed era rimasto a Coverciano per continuare a lavorare a parte per recuperare dall'infortunio alla caviglia, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al Centro Tecnico Federale - come comunicato dalla Figc - "non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l'Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza". (ANSA).