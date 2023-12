Calcio: Udinese, prezzi popolari per spinta salvezza Con Bologna e Lazio varie offerte a 1 e 5 euro

(ANSA) - UDINE, 28 DIC - L'Udinese punta sullo stadio esaurito, con prezzi stracciati e il calore dei propri beniamini, per le due sfide casalinghe consecutive durante le festività, che potrebbero dare una spinta decisiva nella lotta per la salvezza. Gare in cui conta di raccogliere il primo successo interno della stagione: i friulani sono l'unica squadra della Serie A a non aver ancora raccolto i 3 punti tra le mura amiche. Per la partita con il Bologna, di sabato alle 15, è stata lanciata l'offerta a 1 euro, in ogni settore dello stadio, per tutti i tesserati (dal settore giovanile alla prima squadra), dirigenti e accompagnatori delle società dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia. Per quanto concerne la prima gara del 2024 al Bluenergy Stadium, di domenica 7 gennaio alle 15 con la Lazio, c'è la campagna "Porta un amico": ogni abbonato (la società dei Pozzo ne ha più di 13mila) può acquistare un biglietto a soli 5 euro in tutti i settori dello stadio. In entrambe le promozioni è esclusa la Curva Nord, andata sold out già durante la campagna abbonamenti estiva. Quanto alla formazione per il match con i felsinei che occupano il quarto posto in classifica, si va verso la conferma dell'11 che ha affrontato il Torino, con l'unica variante del rientro di Payero dalla squalifica a scapito di Samardzic, che da quando è arrivato Cioffi non ha mai trovato continuità di rendimento. Sulla fascia sinistra si proverà a recuperare Zemura: in caso di forfait, ballottaggio tra Kamara ed Ehizibue. (ANSA).

