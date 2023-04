Calcio: Roma-Milan 1-1

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Roma e Milan 1-1 (0-0). Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (14' pt Bove, 44' st Camara)), Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham (52' st Solbakken), Belotti (1' st El Shaarawy). (63 Boer, 99 Svilar, 59 Zalewski, 68 Tahirovic, 62 Volpato, 21 Dybala). All.: Mourinho Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (28' st Kalulu), Tomori (1' st Thiaw), Theo; Tonali, Krunic; Diaz (11' st Saelemaekers), Bennacer (28' st De Ketelaere), Leao; Giroud (43' st Origi). (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 40 Vranckx, 30 Messias, 7 Adli, 12 Rebic). All.: Pioli. Arbitro: Orsato di Schio Reti:; nel st 49' Abraham, 51' Saelemaekers Angoli: 5 a 1 per il Milan Recupero: 5' e 6' Ammoniti: Tomori, Matic, Ibanez, Krunic e Cristante per gioco falloso Spettatori: 64.191 (ANSA).