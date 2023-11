Calcio: Piemonte, un monumento ricorderà le vittime dell'Heysel In Regione pronta una variazione di bilancio da 100mila euro

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Un cuore alto cinque metri realizzato con il ferro americano: è così che dal prossimo anno saranno ricordate a Torino le 39 vittime della tragedia avvenuta il 29 maggio 1985 poco prima dell'inizio di una partita di Coppa dei campioni Juventus-Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles. L'iniziativa, che sarà finanziata con 100mila euro dalla Regione Piemonte, è stata presentata oggi nella sede dell'associazione Quelli di Via Filadelfia, la storica curva juventina, che insieme all'Associazione dei Familiari delle Vittime ha sempre promosso il ricordo di quanto avvenuto all'Heysel. Presenti l'assessore Maurizio Marrone, esponente di Fdi, che ha coinvolto nel progetto in modo bipartisan tutte le forze politiche della Regione. Allo stesso tavolo erano infatti seduti anche il consigliere Pd Diego Sarno e la capogruppo M5s Sarah Disabato. La variazione di bilancio, ha annunciato Marrone, è già pronta. L'obiettivo è quello di avere il monumento, realizzato con un materiale dall'aspetto rugginoso e particolarmente facile da pulire se venisse imbrattato, per il prossimo anniversario della tragedia, che sarà il numero 39, corrispondente al numero delle persone che persero la vita nello stadio belga. (ANSA).