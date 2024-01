Calcio: Napoli, istituito premio per ricordare Antonio Juliano Iniziativa dell'Ussi per l'ex giocatore scomparso un mese fa

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Un premio per ricordare Antonio Juliano, storico giocatore del Napoli, scomparso un mese fa. Lo ha istituito l'Ussi Campania - Gruppo Felice Scandone, di concerto con l'Ussi Nazionale, per ricordare la figura dell'ex calciatore azzurro. Il riconoscimento si intitola "Premio Ussi - C'è solo un Capitano" e - si legge nelle motivazioni - "intende premiare i capitani eccellenti del calcio di ogni categoria che simboleggino la qualità e la personalità dell'indimenticabile Totonno". Il premio ha cinque sezioni: 1) Al giocatore simbolo del Napoli coi valori del capitano; 2) Al calciatore più vicino al glorioso capitano; 3) Al dirigente o tecnico che ha avuto particolare ruolo nella carriera di Juliano; 4) A un capitano di squadra di calcio ritenuto calciatore bandiera (di ogni categoria); 5) A chi ha narrato la storia calcistica ed umana di Antonio Juliano. L'Ussi Campania nominerà a breve una commissione che avrà il compito di individuare le personalità da premiare in ogni sezione. La cerimonia di consegna dei premi sarà organizzata nell'ultima decade del prossimo mese di maggio, dopo la conclusione dei campionati. (ANSA).

FTM