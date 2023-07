Calcio: Napoli da oggi in ritiro a Dimaro in Val di Sole Ventisei calciatori convocati da Garcia, in arrivo anche Gollini

(ANSA) - DIMARO (TRENTO), 14 LUG - Il Napoli è in ritiro da questa sera a Dimaro, in Val di Sole. Il gruppo di 26 calciatori (prevalentemente ragazzi della Primavera) convocati dall'allenatore Rudi Garcia ha appena raggiunto la località del Trentino dopo essersi allenato in mattinata nel Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri sono stati accolti da un foltissmo gruppo di tifosi che seguirà tutta la prima fase di preparazione della squadra, fino al 25 luglio prossimo. Dal 28 luglio al 12 agosto il ritiro precampionato proseguirà a Castel di Sangro, in Abruzzo. A Dimaro stamani il Napoli ha aperto uno store che è stato preso subito d'assalto dai tifosi che hanno acquistato le nuove divise della squadra. Sul fronte dei movimenti di mercato, è imminente l'ingaggio del portiere Gollini, che ha già giocato con la maglia azzurra nella seconda parte della scorsa stagione. Arriverà in prestito oneroso dall'Atalanta con diritto di riscatto per sette milioni di euro. (ANSA).