Calcio: Napoli-Apollon Limassol 2-0 in amichevole In gol nella ripresa Osimhen e Simeone,debuttano Natan e Cajuste

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Il ciclo di quattro amichevoli con squadre europee durante la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, si conclude con una vittoria del Napoli sui ciprioti dell'Apollon Limassol. La partita finisce con il risultato di 2-0 maturato nella ripresa con i gol di Osimhen e Simeone, dopo che il primo tempo, privo di emozioni, si era concluso sullo 0-0. Rudi Garcia schiera la squadra titolare, presumibilmente quella che debutterà la prossima settimana in campionato a Frosinone. In difesa Juan Jesus gioca al fianco di Rrahmani, a centrocampo, Elmas sostituisce l'infortunato Anguissa e in attacco Raspadori completa il tridente al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia. La manovra degli azzurri nella prima frazione di gioco non è fluida e non ci sono tiri in porta che mettano a rischio la difesa dei ciprioti. Nella ripresa Gracia decide diverse sostituzioni e fa debuttare anche Natan e Cajuste i due ultimi arrivati. Il risultato viene sbloccato da Osimhen che al 60' conclude in porta un'azione cominciata in maniera irresistibile da Kvaratskhelia sulla fascia sinistra. Dieci minuti dopo il raddoppio di Simeone con un palloneto che scavalca il portiere dell'Apollon e finisce in fondo alla rete. (ANSA).